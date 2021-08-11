https://news.day.az/world/1368868.html Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 657 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 656 777 заболевших.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 540 850.
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