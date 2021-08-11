https://news.day.az/world/1368871.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 204 795 682 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 36 892 215 человек, в Индии - 32 036 511, в Бразилии - 20 213 388.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 327 096 человек, выздоровели - 183 926 531.
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