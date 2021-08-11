Последние данные по коронавирусу в мире

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 204 795 682 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 36 892 215 человек, в Индии - 32 036 511, в Бразилии - 20 213 388.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 327 096 человек, выздоровели - 183 926 531.