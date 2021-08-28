В Алабаме закончились места для тел погибших из-за COVID-19

В американском штате Алабама закончились места для тел погибших от коронавируса, власти были вынуждены задействовать половину мобильных рефрижераторов, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

"Обычно они проводятся в случае массового несчастного случая, например, когда одновременно появляется большое количество тел. На самом деле это [тяжелая] ситуация, которая сейчас имеет место в больницах Алабамы", - заявил доктор Скотт Харрис из Университета Джона Хопкинса.

По его словам, в США на данный момент очень тяжелая ситуация с коронавирусом - за последнюю неделю смертность выросла в 14 штатах на 50%, а еще в 28 штатах количество смертей увеличилось на 10%.

"У нас настолько много умирающих людей <...> что негде положить эти тела. Мы действительно находимся в кризисной ситуации <...> Я не знаю, как долго мы сможем это делать", - добавил Харрис.

Ранее стало известно, что в США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19.