В Дагестане приготовили и съели тыкву весом 265 килограммов

В Махачкале приготовили и съели легендарную тыкву весом 265 килограммов. Ранее ее признали самой большой в Дагестане тыквой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас будем готовить с этой тыквы мы рис по-итальянски, тыкву будем запекать, десерт из тыквы будем готовить", - говорит повар на видео.

В итоге от тыквы остались только семечки. Их выставили на продажу.

Гигантская тыква прославилась на первом в Дагестане фестивале тыквы. В мероприятии приняли участие производители тыквы из Хасавюртовского, Карабудахкентского, Буйнакского, Кумторкалинского, Кизлярского и других районов республики. Победители конкурса награждены денежными призами от инициатора фестиваля, а также удостоены Почетных грамот Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.