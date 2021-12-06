МИД Ирана сделал заявление по ядерной сделке

Тегеран готов к результативным переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене и решительно настроен на их успешный итог. Об этом говорится в статье главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, опубликованной в газете "Коммерсантъ", передает Day.Az.

"Исламская Республика Иран, несмотря на отсутствие выполнения обязательств Западом по СВПД, ради демонстрации доброй воли и с конечной целью снятия односторонних и незаконных санкций сейчас вновь готова к результативным переговорам с "4+1" (РФ, Китай, Франция, Великобритания и Германия - прим. ТАСС) для достижения хорошей договоренности. Иран обладает доброй волей и решительно настроен на успех переговоров", - отметил иранский министр.

По его словам, нынешняя ситуация вокруг иранской ядерной сделки возникла из-за действий Вашингтона, который на протяжении последних четырех лет "не жалел усилий для уничтожения СВПД". "Иран же делал все, что было в его силах, чтобы эта договоренность оставалась живой", - подчеркнул Абдоллахиян.

"В ходе предыдущих шести раундов переговоров Ирану стало ясно: США так и не осознали, что без снятия всех санкций, введенных против иранского народа в период после выхода Вашингтона из ядерной сделки, нет пути для возвращения в СВПД", - добавил глава МИД Ирана. Он также напомнил, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН требует от всех стран-участниц поддерживать СВПД "и избегать действий, которые могли бы нанести ему вред".

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. В 2018 году занимавший должность президента США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене.

Седьмой раунд этих переговоров стартовал 29 ноября. Предыдущие такие встречи в австрийской столице прошли в июне текущего года. Затем переговорный процесс был приостановлен, в том числе в связи с президентскими выборами в Иране.