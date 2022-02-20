Атака террориста-смертника в Сомали

По меньшей мере 13 человек погибли в городе Беледуэйне в центральной части Сомали после того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в ресторане с местными чиновниками и политиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам представителя местной полиции, еще 20 получили ранения. Полиция и власти подтвердили, что нападение на ресторан было совершено террористом-смертником, но не назвали число пострадавших. Среди погибших также есть должностные лица.

Предполагается, что целью атаки были чиновники и политики. Теракт был совершен, несмотря на усиление мер безопасности в городе накануне выборов.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аль-Шабаб".