Австралийцев предупредили о дефиците продуктов

В скором будущем жители Австралии могут столкнуться с дефицитом продуктов. К такому выводу пришли эксперты из организации Farmers for Climate Action. Согласно их исследованию, глобальное потепление приведет к пустым полкам в супермаркетах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доклад был опубликован вскоре после серии наводнений и пожаров, повлекших за собой нехватку товаров в магазинах. По словам автора исследования Стивена Бэртоса, экстремальные погодные явления могут серьезно нарушить логистические цепочки, если хотя бы два из них произойдут в одно время. "Изменение климата сделало цепочку продовольственного снабжения уязвимее, чем мы думали", - предупредил эксперт, добавив, что дефицит также приведет к увеличению цен.

Глава Farmers for Climate Action Фиона Дэвис призвала правительство направить больше усилий на уменьшение объема выбросов парниковых газов, отметив, что это самый эффективный способ защитить страну от голода. В документе указан и другой выход из ситуации - увеличение количества и разнообразия цепочек поставок. Однако данный метод менее надежен, так как сильное наводнение может затопить все дороги. Организация также рекомендовала сделать цепочки короче, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на нехватку продуктов.