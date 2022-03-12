https://news.day.az/world/1443714.html Байден сказал, что может привести к третьей мировой войне
Байден сказал, что может привести к третьей мировой войне
Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить ее", - сказал американский лидер.
"[Но] мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", - отметил Байден.
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