Байден сказал, что может привести к третьей мировой войне

Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прямая конфронтация между НАТО и Россией - это третья мировая война, и мы должны стремиться не допустить ее", - сказал американский лидер.

"[Но] мы продолжим стоять [плечом к плечу] с союзниками в Европе, подавая недвусмысленный сигнал: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью - единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", - отметил Байден.