США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию

США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", - сказал он.