https://news.day.az/world/1443715.html США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию
США назвали условие ослабления санкционного давления на Россию
США и их союзники не ослабят санкционное давление на Россию, пока президент страны Владимир Путин не изменит своего курса в конфликте в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Не будет никакого ослабления санкций или иных издержек, которые мы создаем и продолжим создавать для России, пока президент Путин не сменит курс", - сказал он.
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