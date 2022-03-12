https://news.day.az/world/1443716.html ЕС запретит экспорт товаров «люкс» в Россию
ЕС запретит экспорт товаров «люкс» в Россию
Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса "люкс" из своих стран в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Принятие очередного, четвертого по счету пакета антироссийских санкций ЕС ожидается уже в ближайшую субботу.
"Мы запретим экспорт всех европейских товаров "люкс" из наших стран в Россию, что станет серьёзным ударом по российской элите", - говорится в документе.
По мнению фон дер Ляйен, те, кто поддерживает спецоперацию РФ на Украине, "не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни".
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