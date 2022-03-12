Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путина в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.

По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский.

"А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.