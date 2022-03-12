Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России

Президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО... Вот почему я отправил 12 тыс. военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее", - сказал Байден.

Байден также подчеркнул, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией в Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.