https://news.day.az/world/1443718.html Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России
Байден сообщил об отправке 12 тысяч военных к границам России
Президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тыс. военнослужащих к российским границам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО... Вот почему я отправил 12 тыс. военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее", - сказал Байден.
Байден также подчеркнул, что США не намерены вступать в вооружённый конфликт с Россией в Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.
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