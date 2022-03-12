Кулеба уверен, что Украина вступит в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Европейского совета об Украине означает "революцию" в вопросе нашего сближения с ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Украинскую правду, об этом он заявил в телеэфире единых новостей.

Кулеба признал, что итоги саммита достаточно неоднозначны, поскольку Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече лидеров ЕС.

"Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью - это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", - пояснил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас уверен в успехе процесса вступления в ЕС.

"С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что мы станем членом ЕС. Вопрос только когда это произойдет", - заявил он. Министр воздержался от прогнозов, когда ожидаются следующие этапы.