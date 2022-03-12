Швейцария закрыла небо для самолетов, связанных с конфликтом на Украине

Власти Швейцарии приняли решение закрыть небо страны для полетов самолетов сторон конфликта в Украине, а также государств, оказывающих им военную поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в правительственном постановлении.

В нем отмечается, что "просьбы о пролете над территорией Швейцарии, исходящие от сторон конфликта и других государств в целях оказания военной поддержки сторонам конфликта, в частности поставки военных материалов, не будут приняты".

В Берне пояснили, что запрет не распространяется на полеты военных самолетов сторон конфликта и других государств "в гуманитарных или медицинских целях, включая транспортировку раненых".

Швейцария, имеющая статус нейтрального государства и не входящая в Евросоюз, заявила 4 марта о поддержке санкций ЕС против России. Ее воздушное пространство закрыто для российских самолетов.

В понедельник правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария присутствует в этом списке. В перечень вошли также США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России.