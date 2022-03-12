YouTube заблокировал еще один симоньяновский канал
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Видеохостинг YouTube заблокировал канал видеоагентства Ruptly, сообщила руководитель видеоагентства Динара Токтосунова.

"YouTube заблокировал канал Ruptly. 2,1 млн подписчиков, 1,5 млрд просмотров - самый популярный из всех каналов международных видеоагентств", - написала Токтосунова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Руководитель видеоагентства добавила, что "Ruptly всегда предоставляло чистую картинку без комментариев".

YouTube также заблокировал канал RT Arabic, сообщила в своем телеграм-канале руководитель телеканала Майя Манна. "YouTube заблокировал канал RT Arabic вместе с российскими государственными медиа. А там у нас почти 4 млрд просмотров и 7 млн подписчиков", - написала она.

В пятницу YouTube объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством. Видеохостинг также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удаление контента на тему конфликта в Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы.

Напомним, что Ruptly - видеоагентство, входящее в состав телевизионной компании RT, которой руководит армянская провокаторша Маргарита Симоньян, чья деструктивная деятельность наносит имидж по удару России в мире. Штаб-квартира агентства, финансируемоего из средств государственного бюджета РФ, находится в Берлине. 