В США модернизируют «самолет Судного дня»

Компания Northrop Grumman получила контракт на модернизацию самолетов Boeing E-6B Mercury Военно-морских сил (ВМС) США. Оборонная компания модернизирует "самолет Судного дня", который предназначен для управления стратегической авиацией и атомными подводными лодками. Об этом сообщает Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках соглашения Northrop Grumman произведет модернизацию парка E-6B в течение пяти лет. Работы будут выполнять в центре технического обслуживания и производства самолетов. Сумма контракта составила 111 миллионов долларов. Модернизация E-6B направлена на повышение эффективности связи и управления войсками.

Boeing E-6B Mercury построен на базе пассажирского Boeing 707-320. Самолет обеспечивает резервную связь с атомными подводными лодками. Также E-6B могут использовать как воздушный командный пункт Стратегического командования вооруженных сил США. Самолет оснащен автоматическим комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет и терминалом спутниковой связи.