Число украинских беженцев превысило 2,5 млн

Число украинских беженцев в пятницу превысило 2,5 миллиона, сообщили в ООН. Из них 116 тысяч - граждане третьих стран, уточнили в Международной организации по миграции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди снова заявил, что события последних двух недель стали самым стремительным исходом беженцев в Европе со времён Второй мировой.

На Польшу пришлось больше половины украинцев, покинувших свои дома. Только накануне пограничные службы республики зарегистрировали 87 тысяч прибывших.

"Киев начали страшно бомбить, и мы убежали. Мы собрали очень мало вещей и убежали, потому что было очень страшно", - говорит Анна.

"Что будет дальше? Одному Богу известно... Будем ждать, как разрешится. Конечно, мы хотим вернуться в Украину, в мирную Украину", - говорит Ольга, беженка из Запорожья.

Мэр Берлина, социал-демократка Франциска Гиффай, приехала поприветствовать украинских беженцев в столичный центр временного размещения.

"Ситуация перешла в новое измерение - заявила она. - В ближайшие дни мы открываем ещё пять центров, в том числе в Тегеле на 3 000 человек, а также пункт прибытия и распределения".

Проходившие обучение в Украине индийские студенты, в основном медицинских специальностей, возвращаются домой. Встречавшие их в пятницу в аэропорту Нью-Дели родственники не скрывали слёз. В индийском МИДе заявили, что с начала конфликта были эвакуированы до 23 тысяч граждан страны.