https://news.day.az/world/1443743.html Глава Instagram о блокировке соцсети в России
Глава Instagram о блокировке соцсети в России
Глава Instagram Адам Моззери отреагировал на блокировку социальной сети в России. Об этом он написал у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как указал Моззери, в понедельник, 14 марта, соцсеть будет заблокирована в РФ.
Он считает, что такое решение является неправильным. По словам главы Instagram, оно "отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны".
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