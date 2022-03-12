Глава Instagram о блокировке соцсети в России

Глава Instagram Адам Моззери отреагировал на блокировку социальной сети в России. Об этом он написал у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указал Моззери, в понедельник, 14 марта, соцсеть будет заблокирована в РФ.

Он считает, что такое решение является неправильным. По словам главы Instagram, оно "отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны".