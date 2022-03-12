ООН призывает Россию и Украину продолжать переговоры

ООН призывает Россию и Украину к продолжению переговоров и скорейшему достижению договоренностей по прекращению огня и в гуманитарной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности ООН по биолабораториям в Украине.

"Мы приняли во внимание три раунда переговоров, которые прошли между представителями Украины и России. Мы призываем к интенсификации этих усилий, включая работу по достижению договоренностей в гуманитарной сфере и по прекращению огня в приоритетном порядке. Мы призываем стороны расширять контакты, как, например, это было сделано во время вчерашней встречи между министрами иностранных дел Украины и России в турецкой Анталье. Логика диалога и дипломатии должна преобладать над логикой войны", - сказала она.

Также заместитель генерального секретаря ООН сообщила, что работа гуманитарных коридоров в Украине должна быть продолжена. "Критически важно достичь прекращения огня, чтобы обеспечить безопасный выход гражданских лиц из осажденных территорий и обеспечить возможность доставки необходимых для спасения жизней гуманитарных ресурсов для тех, кто остается", - сказала она. "9 марта более 51 тыс. человек, по поступающим сообщениям, были эвакуированы по пяти из шести согласованных коридоров, - отметила замгенсека ООН.

Эта практика по созданию гуманитарных коридоров должна продолжаться. Коридоры должны создаваться на основе ясных принципов и моделей. Гражданские лица должны быть соответствующим образом и своевременно проинформированы о возможности покинуть указанные территории на добровольной основе в том направлении, которое они выберут".