https://news.day.az/world/1443750.html Премьер Эстонии: "Нам нужно дать Украине надежду на вступление в ЕС" - ВИДЕО
Премьер Эстонии: "Нам нужно дать Украине надежду на вступление в ЕС" - ВИДЕО
Лидеры ЕС собрались в Брюсселе на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, чтобы обсудить новые санкции против Москвы и дальнейшие меры по укреплению обороны блока и энергетической независимости.
Подробнее об этой встрече Евроньюс рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Day.Az.
Представляем вашему вниманию данное интервью:
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