Премьер Эстонии: "Нам нужно дать Украине надежду на вступление в ЕС"
Depozit faizini öncədən al!

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, чтобы обсудить новые санкции против Москвы и дальнейшие меры по укреплению обороны блока и энергетической независимости.

Подробнее об этой встрече Евроньюс рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Day.Az.

Представляем вашему вниманию данное интервью: