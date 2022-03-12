В Туркменистане проходят президентские выборы

В Туркменистане в субботу, 12 марта, открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 19:00.

Отмечается, что голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

На пост президента в Туркменистане претендуют девять кандидатов от трех партий и группа граждан. Законодательство страны не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.