https://news.day.az/world/1443758.html В Туркменистане проходят президентские выборы
В Туркменистане проходят президентские выборы
В Туркменистане в субботу, 12 марта, открылись 2577 избирательных участков для проведения голосования на досрочных президентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Голосование началось в 7:00 по местному времени и продлится до 19:00.
Отмечается, что голосование проходит и на 41 избирательном участке, открытом при дипломатических и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.
На пост президента в Туркменистане претендуют девять кандидатов от трех партий и группа граждан. Законодательство страны не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.
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