Под Киевом разбит пункт управления российский армии

Возле поселка Макаров Киевской области вечером в пятницу, 11 марта, украинские военные уничтожили пункт управления РФ. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Несколько минут назад уничтожен российский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные Силы!", - подписал генерал соответсвующее видео.

Указывается, что выстрел был произведен из боевого беспилотника Байрактар.