Названо имя нового главаря "ИГ"

Спецслужбы западных стран, а также Ирака считают, что новым главарем террористической группировка "Исламское государство" стал Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши - брат ликвидированного в 2019 году в Сирии экс-главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомствах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аль-Курейши - выходец из Багдада и приходится старшим братом аль-Багдади. Его настоящее имя - Джума Авад аль-Бадри. По данным собеседников агентства, он состоит в различных радикальных иракских группировках с момента военного вторжения вооруженных сил США в страну в 2003 году.