https://news.day.az/world/1443776.html Сильные взрывы в нескольких городах Украины - ФОТО
Сильные взрывы в нескольких городах Украины - ФОТО
В Днепре, Кропивницком и Василькове утром в субботу, 12 марта, прогремели несколько сильных взрывов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, в Василькове было слышно минимум восемь взрывов. Предположительно, российские военные громят местный аэропорт.
Также есть предварительная информация, что в Днепре сработало ПВО.
А в Броварском районе, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорелся склад хранения замороженной продукции. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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