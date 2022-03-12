Сильные взрывы в нескольких городах Украины

В Днепре, Кропивницком и Василькове утром в субботу, 12 марта, прогремели несколько сильных взрывов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, в Василькове было слышно минимум восемь взрывов. Предположительно, российские военные громят местный аэропорт.

Также есть предварительная информация, что в Днепре сработало ПВО.

А в Броварском районе, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорелся склад хранения замороженной продукции. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.