В украинском Николаеве идут ожесточенные бои
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Ночью в украинском Николаеве шли ожесточенные бои. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео с ночными взрывами утром в субботу, 12 марта опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

"Сейчас в Николаеве идут бои", - отмечается в сообщении.