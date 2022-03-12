https://news.day.az/world/1443779.html В украинском Николаеве идут ожесточенные бои – ВИДЕО
В украинском Николаеве идут ожесточенные бои – ВИДЕО
Ночью в украинском Николаеве шли ожесточенные бои.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео с ночными взрывами утром в субботу, 12 марта опубликовали в Госпогранслужбе Украины.
"Сейчас в Николаеве идут бои", - отмечается в сообщении.
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