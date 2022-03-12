Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 455 млн

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 455 231 352, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения коронавируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 036 139 человек.

В число стран, где выявлено более 20 миллионов случаев заражения, входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и умерших сохраняют США, где выявлено 79 507 030 инфицированных COVID-19, число смертей составило 965 843.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 987 875, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 803.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 313 228 человек, из них скончались 654 843.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 23 565 274 инфицированных и 141 054 умерших.

По данным Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 777,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 971 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 043, Франции - 2 137.