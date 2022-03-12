Российские вертолеты уничтожили колонны техники украинских войск

Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На ролике видно, как вертолеты с реактивными снарядами и ракетами "Вихрь" летят над населенным пунктом. Затем показана запись с прицелов вертолетов, когда они наносят удар по украинской колонне на дороге.

По данным министерства, нанесение ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот.