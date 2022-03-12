https://news.day.az/world/1443785.html Российские вертолеты уничтожили колонны техники украинских войск - ВИДЕО
Российские вертолеты уничтожили колонны техники украинских войск - ВИДЕО
Минобороны России опубликовало видео уничтожения колонны техники вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На ролике видно, как вертолеты с реактивными снарядами и ракетами "Вихрь" летят над населенным пунктом. Затем показана запись с прицелов вертолетов, когда они наносят удар по украинской колонне на дороге.
По данным министерства, нанесение ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот.
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