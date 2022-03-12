Связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило передачу данных от систем мониторинга на Запорожской АЭС. Об этом в ночь на субботу, 12 марта, сообщается в Twitter-аккаунте МАГАТЭ, передает Day.Az.

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных из Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует. К тому же на Южноукраинской АЭС происходят периодические сбои передачи данных", - говорится в сообщении.

ЗАЭС и ЧАЭС находятся под контролем российских войск.