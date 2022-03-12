Крупный пожар в Индии

По меньшей мере семь человек погибли в ходе пожара в квартале бедняков в Нью-Дели, пламя взято под контроль. Об этом сообщает пожарная служба города в распространенном заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Семь человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего прошлой ночью в бедном квартале района Гокулпури. Пожар был взят под контроль, семь тел извлечены пожарной службой", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают 13 пожарных расчетов. Пламя вспыхнуло около 01:00 ночи (12:30 по бакинскому времени пятницы), к 04:00 утра (02:30 по бакинскому времени) пламя было взято под контроль.

По информации телеканала NDTV, в огне сгорели шестьдесят хижин. Полиция ведет расследование причин возгорания.