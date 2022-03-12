https://news.day.az/world/1443794.html Бои идут в 25 км от центра Киева - британская разведка
Бои идут в 25 км от центра Киева - британская разведка
На северо-западе Киева, примерно в 25 километрах от центра города, продолжаются бои с основной частью российских сухопутных войск.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении разведывательной службы Министерства обороны Великобритании.
В сообщении отмечается, что большая колонна российских военных к северу от Киева рассеялась, и, скорее всего, это послужит попыткой России окружить город.
"Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в осаде и продолжают подвергаться сильному обстрелу со стороны России", - отмечается в сообщении.
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