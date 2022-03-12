Бои идут в 25 км от центра Киева

На северо-западе Киева, примерно в 25 километрах от центра города, продолжаются бои с основной частью российских сухопутных войск.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении разведывательной службы Министерства обороны Великобритании.

В сообщении отмечается, что большая колонна российских военных к северу от Киева рассеялась, и, скорее всего, это послужит попыткой России окружить город.

"Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в осаде и продолжают подвергаться сильному обстрелу со стороны России", - отмечается в сообщении.