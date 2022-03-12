https://news.day.az/world/1443795.html Киев не оцеплен и обеспечен всем необходимым - МВД Украины
Киев не оцеплен и обеспечен всем необходимым - МВД Украины
Киев не оцеплен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и топлива обеспечена.
Об этом во время телемарафона сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
"Можно выехать как на поезде, так и на машине из города Киева. Мы не окружены, мы имеем доступ к другим частям страны. Все продукты, все медикаменты, топливо, все что нужно для жизни города, поставляется в столицу", - сказал Денисенко.
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