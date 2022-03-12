Киев не оцеплен и обеспечен всем необходимым

Киев не оцеплен, поставка всех необходимых продуктов, медикаментов и топлива обеспечена.

Об этом во время телемарафона сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Можно выехать как на поезде, так и на машине из города Киева. Мы не окружены, мы имеем доступ к другим частям страны. Все продукты, все медикаменты, топливо, все что нужно для жизни города, поставляется в столицу", - сказал Денисенко.