В Чернигове разбомбили гостиницу "Украина" - ФОТО
В Чернигове российские войска ударили по гостинице "Украина"
Как передает Day.Az, об этом ночью 12 марта сообщил научный сотрудник Института истории Украины Сергей Шумило.
"В Чернигове в самом центре города российские войска разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города. Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома. Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1 300 лет", - говорится в сообщении.
"Все эти преступления должны стать показаниями для международного трибунала в Гааге", - подытожил он.
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