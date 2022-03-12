В Чернигове разбомбили гостиницу "Украина"

В Чернигове российские войска ударили по гостинице "Украина"

Как передает Day.Az, об этом ночью 12 марта сообщил научный сотрудник Института истории Украины Сергей Шумило.

"В Чернигове в самом центре города российские войска разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города. Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома. Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1 300 лет", - говорится в сообщении.

"Все эти преступления должны стать показаниями для международного трибунала в Гааге", - подытожил он.