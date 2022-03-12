Минобороны России о военных потерях Украины

Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации в Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве также назвали точное число различных военных объектов и техники, уничтоженных российскими военнослужащими. Так, Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили пять беспилотных летательных аппаратов, включая два БПЛА "Байрактар ТБ-2" турецкого производства. Также российская авиация нанесла удары по 78 местам скопления боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пяти складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по трем зенитным ракетным комплексам "Бук М-1".

"Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники", - рассказал Конашенков.