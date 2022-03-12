https://news.day.az/world/1443803.html На киевском Подоле после обстрела произошел пожар - ФОТО
На киевском Подоле после обстрела произошел пожар - ФОТО
Российские войска в субботу, 12 марта, около 6:17 обстреляли Подольский район Киева. В результате обстрелов загорелась кровля административного здания, в котором расположено помещение Ощадбанка, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.
Жертв и пострадавших нет. Пожарные установили, что кровля загорелась в результате попадания неизвестного объекта.
Спасатели в 7:34 локализовали пожар на площади в 50 квадратных метров. В 8:34 - ликвидировали.
Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре