На киевском Подоле после обстрела произошел пожар

Российские войска в субботу, 12 марта, около 6:17 обстреляли Подольский район Киева. В результате обстрелов загорелась кровля административного здания, в котором расположено помещение Ощадбанка, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.

Жертв и пострадавших нет. Пожарные установили, что кровля загорелась в результате попадания неизвестного объекта.

Спасатели в 7:34 локализовали пожар на площади в 50 квадратных метров. В 8:34 - ликвидировали.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат.