https://news.day.az/world/1443813.html Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине
Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель провели встречу.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.
Верховный представитель ЕС Боррель и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в рамках дипломатического форума в Анталье обсудили текущую ситуацию в Украине и вопрос Кипра.
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