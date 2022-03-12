Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель провели встречу.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД Турции сообщил в Twitter.

Верховный представитель ЕС Боррель и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в рамках дипломатического форума в Анталье обсудили текущую ситуацию в Украине и вопрос Кипра.