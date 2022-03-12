Правительство России сообщило об уходе из Instagram

В пресс-службе правительства России заявили об уходе из сети Instagram. Уточняется, что будет совершен переход на другие площадки, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На основании требований Генпрокуратуры РФ, доступ к социальной сети Instagram на территории РФ будет ограничен. В связи с этим мы прекращаем обновление нашей новостной ленты", - отметили в пресс-службе.

Также из этой социальной сети ушел градоначальник Москвы Сергей Собянин. Он дополнил, что Facebook и Instagram превратились в оружие информационной войны.

Примеру московского мэра последовали главы Тывы, Курской, Курганской, Новосибирской, Свердловской и Ульяновской областей, Красноярского края и других регионов.