https://news.day.az/world/1443818.html ВСУ уничтожили мотострелковый полк РФ
ВСУ уничтожили мотострелковый полк РФ
Военные силы Украины полностью уничтожили мотострелковый полк из Брянской области. Об этом в субботу, 12 марта, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook, передает Day.Az.
"В/ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью. Слава ВСУ", - сообщил он.
Речь идет о 488-м мотострелковом полке, который дислоцируется в городе Клинцы.
Этот полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ.
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