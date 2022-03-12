Украина о военных потерях России

Украина сообщила о военных потерях России.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что с 24 февраля до сегодняшнего дня уничтожено 362 танка,1205 боевых бронированных машин, 135 артиллерийских систем, 62 реактивных системы залпового огня, 33 системы ПВО, 58 военных самолетов, 83 вертолета, 585 единиц автомобильной техники, 3 корабля/катера, 60 топливных баков, 7 дронов российской армии.

Министерство обороны Украины заявило, что российская сторона потеряла около 12 тысяч человек живой силы.