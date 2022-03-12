https://news.day.az/world/1443822.html Украинская армия уничтожила российскую систему радиоэлектронной борьбы - ВИДЕО
Украинская армия уничтожила российскую систему радиоэлектронной борьбы - ВИДЕО
Украинская армия с помощью БПЛА "Bayraktar TB2" уничтожила российскую систему радиоэлектронной борьбы в Киевской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Фейсбуке.
"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - отметил он.
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