В Мариуполь выехала колонна с гуманитарным грузом

Из Запорожья в Мариуполь вновь выехала колонна с гуманитарным грузом. Машины везут продукты, воду, медикаменты. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Транспорт по этому маршруту отправляется уже несколько дней подряд, но попасть в город из-за обстрелов не может. Мариуполь - в блокаде и под огнем уже 13 дней. Ситуация там катастрофическая.

Сегодня гуманитарную колонну сопровождают священнослужители православной церкви.

"Все для того, чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь".