Британии предрекли сильнейший экономический шок с 1973 года

Депутат-лейборист Стив Бейкер и либерал-демократ Эд Дэйви заявили, что антироссийские санкции могут довести Великобританию до сильнейшего экономического шока с 1973 года. Мнения специалистов опубликованы в материале Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предпосылкой к масштабному кризису эксперты назвали решение Британии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

Бейкер и Дейви выразили мнение, что решение об отказе от энергоносителей из России может серьезно отразиться на уровне жизни простых британцев. Инфляция уже составляет 5,5 процента, что привело к потере 1750 фунтов в год средним британским домохозяйством.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост инфляции до 8 процентов. За ними последует рост цен на топливо и продукты питания, считают авторы.