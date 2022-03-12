https://news.day.az/world/1443832.html Жители Мелитополя вышли на митинг, требуя вернуть похищенного мэра - ВИДЕО
Жители Мелитополя вышли на митинг, требуя вернуть похищенного мэра - ВИДЕО
В городе Мелитополь Запорожской области, где накануне российский военные похитили мэра, в субботу, 12 марта, начался массовый митинг протеста, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По некоторым данным, на площади у райгосадминистрации собралось более двух тысяч местных жителей. Они стоят перед захваченным зданием и скандируют "Верните мэра".
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