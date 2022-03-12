Жители Мелитополя вышли на митинг, требуя вернуть похищенного мэра

В городе Мелитополь Запорожской области, где накануне российский военные похитили мэра, в субботу, 12 марта, начался массовый митинг протеста, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По некоторым данным, на площади у райгосадминистрации собралось более двух тысяч местных жителей. Они стоят перед захваченным зданием и скандируют "Верните мэра".