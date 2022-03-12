https://news.day.az/world/1443838.html В Турции отказались участвовать в санкциях против России
В Турции отказались участвовать в санкциях против России
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в беседе с телеканалом CNN Türk о нежелании страны вводить санкции против РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не хотим быть стороной санкций (против РФ). У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - сказал он.
Он добавил, что уже принятые санкции в адрес РФ не коснутся Турции. Проблем с поставками природного газа в страну не наблюдается.
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