В Турции отказались участвовать в санкциях против России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в беседе с телеканалом CNN Türk о нежелании страны вводить санкции против РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не хотим быть стороной санкций (против РФ). У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", - сказал он.

Он добавил, что уже принятые санкции в адрес РФ не коснутся Турции. Проблем с поставками природного газа в страну не наблюдается.