https://news.day.az/world/1443841.html Президент Туркменистана проголосовал на президентских выборах
Президент Туркменистана проголосовал на президентских выборах
Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с матерью принял участие в состоявшихся сегодня выборах Президента Туркменистана, передает Day.Az со ссылкой на Turkmenportal.
Проголосовав рано утром, Бердымухамедовы были в числе первых избирателей, пришедших в этот день на избирательные участки страны, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Выборы Президента Туркменистана проходят на альтернативной основе, на высший государственный пост претендуют 9 кандидатов.
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