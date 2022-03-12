Президент Туркменистана проголосовал на президентских выборах

Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с матерью принял участие в состоявшихся сегодня выборах Президента Туркменистана, передает Day.Az со ссылкой на Turkmenportal.

Проголосовав рано утром, Бердымухамедовы были в числе первых избирателей, пришедших в этот день на избирательные участки страны, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Выборы Президента Туркменистана проходят на альтернативной основе, на высший государственный пост претендуют 9 кандидатов.