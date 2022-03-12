Стинг отправил Украине финансовую и гуманитарную помощь

Мировая легенда, британский музыкант и филантроп Стинг прислал Украине щедрую финансовую помощь и партию гуманитарки, она пришла в адрес благотворительной организации, которая работает в партнерстве с ВСУ и другими организациями.

Об этом в Фейсбуке написал украинский бизнесмен Андрей Ставницер, передает Day.Az.

"Help Ukraine.center счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Sting и Trudie Styler, его жены, в поддержку нашей работы", - говорится в сообщении.

Ставницер подчеркнул, что, кроме того, семья Стинга отправляет на склад благотворительной организации в Польше крупную партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимые для детей и их мам.

"Мы очень благодарны за поддержку и знаем, что это не конец - семья Стинга будет продолжать помогать нам. Спасибо", - говорится в сообщении.

Стинг СВЭ - семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми".