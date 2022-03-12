В МИД России ответили на угрозу Байдена

Замглавы МИД России Сергей Рябков ответил на угрозу президента США Джо Байдена о возможной Третьей мировой войне при конфликте с НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Рябкова, подобного рода заявления являются попыткой сыграть на нервах. Он отметил, что Москва не делала никаких шагов, которые можно было бы расценить как эскалацию.

"Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности Третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - заявил Рябков.