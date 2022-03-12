https://news.day.az/world/1443870.html Лидеры Франции, России и Германии проводят телефонные переговоры
Лидеры Франции, России и Германии проводят телефонные переговоры
Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит в субботу телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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