Лидеры Франции, России и Германии проводят телефонные переговоры
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Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит в субботу телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.