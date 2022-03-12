Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских во Франции

Сотрудники полиции Марселя обезвредили мужчину, напавшего на них с ножом в старом порту этого города. Как сообщила газета La Provence, инцидент произошел в субботу утром, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, нападение произошло в субботу утром. Один полицейский получил ранение. Чтобы обезвредить вооруженного мужчину, стражи порядка применили огнестрельное оружие. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил журналистам, что нападавший - француз, ранее он не привлекал внимание правоохранительных органов и не имеет судимостей. В свою очередь, мэр Марселя Бенуа Паян заявил, что во время происшествия сослуживцы получившего ранение полицейского несколько раз выкрикивали предупреждения и применяли нелетальные средства, однако мужчина продолжал вести себя агрессивно. В конечном счете было решено применить табельное оружие.

По данным Agence France Presse, нападавший был госпитализирован, но позже умер от полученных ранений.