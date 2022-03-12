В Туркменистане завершилось голосование на президентских выборах

Участки для голосования на внеочередных президентских выборах в Туркменистане закрылись в 17:00 по местному времени (16:00 по бакинскому времени). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Голосование началось в 07:00 (06:00 по бакинскому времени). По стране открылись 2 577 избирательных участков, за пределами республики - 41. По данным ЦИК, явка к 15:00 (14:00 по бакинскому времени) составила 86,34%.

На пост президента республики претендуют девять кандидатов, в том числе сын действующего президента, кандидат от правящей Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя кабинета министров. В избирательном кодексе не установлен порог явки для признания выборов состоявшимися. Кандидат, получивший более половины голосов, считается избранным президентом.

С 2 по 11 марта проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 7,9% избирателей.