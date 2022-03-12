https://news.day.az/world/1443889.html В Португалии задержали раввина, одобрившего гражданство Абрамовича
В Португалии задержали раввина, одобрившего гражданство Абрамовича
Португальские полицейские в Порту задержали лидера еврейской общины, заявив, что он выдал документ, позволяющий бизнесмену Роману Абрамовичу получить португальское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на властей, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
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